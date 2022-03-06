قطع في اليد و9 غرز.. ليلى علوي تكشف تفاصيل إصابتها أثناء تصوير مسلسل “دنيا تانية” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أصيبت الفنانة ليلى علوي بقطع في كف اليد، أثناء تصويرها مسلسل “دنيا تانية”، استعدادا لعرضه في موسم رمضان 2022.

ونشرت ليلى علوي فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” للحظة إصابتها أثناء التصوير وكتبت: :شكرا لكل اللي كانوا معايا واتخضوا عليا واللي سألوا عني، أنا حبيت اطمنكم.. الحمدلله”.

وأضافت: “امبارح أثناء تصوير مشهد صعب بمسلسل دنيا تانية، أصبت بقطع في الكف أدى لعمل 9 غرز ورجعت للتصوير بعدها على طول. تقدروا تشوفوا جزء من المشهد في الفيديو، لكن متكملوش للآخر لو مش حابين تشوفوا مدى الإصابة.. شكرا د.أميمة إدريس ود. محمود سيد لاهتمامهم ومداواتهم.. ادعولنا نكمل على خير”.

ومسلسل “دنيا تانية” من بطولة ليلى علوي، مي سليم، مجدي كامل، أشرف زكي، وفاء صادق، فراس السعيد، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ، إشراف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد عبد العال.

وكان آخر أعمال ليلى علوي التي عرضت في رمضان مسلسل ‏‏”هي ‏ودافنشي” ‏الذي ‏عرض ‏‏2016 وشاركها في بطولته خالد الصاوي ومي سليم وأحمد سعيد عبد الغني.

على جانب آخر، بدأ عرض مسلسل “منورة بأهلها” الذي تشارك ليلى علوي في بطولته إلى جانب غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي وآخرين، وتبدأ الأحداث باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.

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