شاهد.. مي سليم تروج لمسلسلها الرمضاني ”دنيا تانية”

روجت الفنانة مي سليم لمسلسلها الرمضاني ٢٠٢٢، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام. وظهرت مي سليم في الصور برفقة ليلي علوي وأشرف زكي ومجدي كامل وعدد من أبطال المسلسل، وعلقت علي الصورة قائلة: "دينا تانية رمضان ٢٠٢٢". ومسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي، مي سليم، مجدي كامل، أشرف زكي، وفاء صادق، فراس السعيد، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ، إشراف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد عبد العال.

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