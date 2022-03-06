وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يشهدان الختام المبهر لفعاليات مهرجان دندرة الثانى للموسيقى...

عبد الدايم : 20 ألف مشاهد ضيوف مهرجان دندرة الثانى والاقبال على الفعاليات يثبت قدرة الفنون الجادة على جذب الجمهور لاعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان

طارق العربى طرقان يشعل حماسة الشباب من ابناء قنا ويستعيد ذكريات الطفولة

تحت رعاية الدكتور مصطفى مديولى رئيس مجلس الوزراء شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حفل ختام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقي والغناء والذى احياه النجم السورى طارق العربى طرقان وابناءه بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

وخلال الحفل اكدت عبد الدايم ان المهرجان حضره 20 الف مشاهد فى ثلاثة ايام ، مشيرة ان الفعاليات اثبتت قدرة الفنون الجادة على جذب الجمهور واعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان ، واشارت الى اهمية خروج العملية الابداعية الى اماكن مفتوحة مما يساهم فى وصول المنتج الفنى والثقافى إلى ابناء الوطن ، وأثنت على تضافر جهود مؤسسات الدولة لإنجاح المهرجان وخروجه بالشكل اللائق ، مؤكدة استمرار التعاون لإقامة المزيد من الفعاليات والانشطة بالمواقع السياحية والتريخية تعظيما لفكرة السياحة الثقافية والفنية .

وكان حفل الختام المبهر قد تضمن مجموعة من المؤلفات الخاصة بتترات اعمال الرسوم المتحركة الشهيرة والتى شكلت وجدان اجيال وتفاعل معها الحضور بحماسة خاصة الشباب من ابناء قنا مستعيدين ذكريات الطفولة كان منها سيمبا، مدينة النخيل ، سلاحف النينجا ، سابق ولاحق ، بات مان ، ريمى ، صقور الارض، هزيم الرعد ، كونان ، باص المدرسة وغيرها

يذكر ان مهرجان دندرة الثانى للموسيقى والغناء اقيم بالتعاون بين كل من وزارتى الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة قنا ونظمته دار الاوبرا المصرية وضم 3 حفلات احياها على التوالى كل من امير الغناء العربى هانى شاكر ، ريهام عبد الحكيم ونجما الاوبرا ياسر سليمان وايمان عبد الغنى ، طارق العربى طرقان وابناءه .