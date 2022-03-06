شاهد.. داليا مصطفي تشارك صورة لزوجها شريف سلامة

حرصت الفنانة داليا مصطفى، على مشاركة جمهورها صورة جديدة لها مع زوجها الفنان شريف سلامة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". و علقت داليا مصطفى على الصورة قائلة :" هقول ايه ؟ دي الشخصية اللي بيعملها في رمضان لنا الله …قولوا رأيكم في قصة شعره بصراحه ها بصراحة ؟ "

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