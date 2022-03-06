أبكت الوطن العربي .. بطلة مسلسل باب الحارة الشهيرة تعلن دخولها دار المسنين وتصرح : «ابني مشغول بمراته»

الرياض - محمد الاطلسي - في خبر وصف بالصادم أعلنت الممثلة السورية فيلدا سمور، التي لعبت دور "فوزية" زوجة "أبو بدر" المتسلطة في الجزئين الأول والثاني من المسلسل التليفزيوني الشهير "باب الحارة" نيتها الانتقال للعيش في دار المسنين.

تناقلت عدد من الحسابات عبر مواقع مختلفة للسوشال ميديا تصريح يعود للفنانة السورية فيلدا سمور تكشف من خلاله نيتها العيش داخل دار مسنين بسبب انشغال ابنها عنها.

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وجاء في التصريح المتداول للفنانة السورية: "أنا مفكرة بالموضوع .. وهو المكان الأنسب لي في آخر أيامي ابني مشغول في حياته وشغله و زوجته واولاده انا بعذره لان الحياة اخذته عني بالغصب".

وحظي تعليق فيلدا سمور بردود فعل واسعة عبر تويتر ما بين المؤيد لتصرفها حتى لا تعيش وحيدة، وما بين المنتقد لابتعاد ابنها عنها مهما كانت الظروف.

وجاء في التعليقات: "الي ظروفه خارجة عن الارادة لاسباب وجيهة او غير وجيهة فدار المسنين مكان مناسب وليس بعيب بل قد يكون هو الانسب كونة افضل من الشعور بالوحدة التي قد تكون حتى وان كان المسن مع كل او احد الابناء فدار المسنين اذا توفرت فيها وسائل الراحة تكون خيار جيد".

وفي تعليق مختلف: "ليش تروح دار المسنين حتى لوعيالها مشغولين بحياتهم تجلس فبيتهاوتجيب عامله تساعدهاحتى ماهي كبيره في السن لازالت نشيطه وقايمه بنفسهامش اكبرمن منى واصف ماشاء الله ببيتها وعازه نفسهاولاعاشت دورالضحيه وحتى اللي بيقول يمكن ماعندها فلوس تجيب عامله هي ماهي مقعده ولاعاجزه تقدر تقوم بعمرها"

وأيدت إحدى المتابعات موقفها قائلة: "انا لو كبرت وانشغلوا عيالي اعتقد راح افضل دار المسنين على اني اكون ثقيله على احد منها راح يكونون كلهم من سني وفي نفس عمري ويجون اولادي يزوروني افضل من اني اجلس في بيتي لوحدي مع شغاله تقوم فيني مثل كثير من كبار السن في ذا الوقت

من هي فيلدا سمور؟ وفيلدا سمور هي شقيقة الفنانة ليلى سمور الكبرى وشاركت في العديد من الأعمال أبرزها المشوار الطويل، حارة نسيها الزمن، جريمة في الذاكرة، ابو كامل، قانون الغاب، المسلسل التاريخي الزير سالم، رجال ونساء، شركاء يتقاسمون الخراب، حارة المشرقة، طوق البنات، دقيقة صمت إلى جانب الفنان السوري عابد فهد، باب الحارة الجزء العاشر، الساحر إلى جانب عابد فهد، بروكار، وتصور حاليًا دورها في فيلم فيك اب