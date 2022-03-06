رمال وأتربة وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تحذر من منخفض صحراوي الـ 48 ساعة المقبلة

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، من خلال بيان رسمي، عن تعرض البلاد لمنخفض صحراوي الـ 48 ساعة المقبلة، وينتج عنها نشاط للرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وكشفت الهيئة عن ارتفاع بشكل تدريجي لدرجات الحرارة، على كافة الأنحاء، ليكون الطقس دافئ على شمال البلاد بينما يكون طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال فترة النهار، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 23 درجة مئوية، أما السواحل الشمالية تسجل 22 درجة مئوية.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن الرياح اليوم تنشط على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة الكبرى، فيما تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

العظمى في القاهرة 23 درجة والصغرى 13 درجة.