رئيس نادي الجزيرة يكشف سبب رفع سعر العضوية لـ3 ملايين جنيه (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أكد شريف سيف النصر رئيس نادي الجزيرة ان ادارة ناديه قررت زيادة اشتراك العضوية بالنادى الى 3 ملايين جنيه.

وقال شريف فى تصريحات عبر برنامج “حضرة المواطن” :”قررنا زيادة الاشتراك بنادى الجزيرة إلى 3 مليون جنية وهناك عدة إعتبارات أدت لزيادة أسعار الاشتراكات”.

وأوضح “هناك من يبحث عن الوجاهة الإجتماعية ويشترك في نادي الجزيرة وقررنا زيادتها لأننا لا نرغب بمشتركين جدد لأنه لدينا عدد كبير من الأعضاء”.

وأتم “لدينا فرع في أكتوبر والاشتراك بقيمة 300 ألف جنية، وسيكون هناك أيضا خطة بناء في التجمع، وقيمة 3 مليون جنية للفرع الأساسي فقط بالزمالك”.

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