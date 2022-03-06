وفاة الفنان الشاب إياد داود عن عُمر 39 عامًا وشقيقه يكشف سبب الوفاة

ابو ظبي - احمد الجزار - توفى الفنان الشاب إياد داود، عن عمر يناهز 39 عاما في السبت الخامس من مارس.

وكان إياد داود تعرض لأزمة صحية منذ فترة ونقل على إثرها المستشفى، ووافته المنية منذ قليل

إياد داود من مواليد 1983، وهو شقيق الكاتب خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج “شبابيك” مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم.

وأعلنت أسرة الإعلامى والفنان الراحل عن تشييع جثمانه اليوم الأحد بعد صلاة المغرب من مسجد مصطفى محمود فى المهندسين.

وكشف الكاتب الصحفي والسياسي خالد داود، السبب الحقيقي وراء وفاة شقيقه الفنان والإعلامي إياد داود مساء اليوم.

وقال داود، إن شقيقه توفي بسبب مضاعفات فيروس كورونا التي أصيب بها قبل خمسة شهور وكان يتلقى العلاج منها، إلا أنه وافته المنية.

وكان خالد داود شقيق الإعلامي والفنان إياد داود عن موعد ومكان صلاة الجنازة على شقيقه.

وكتب خالد داود على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : توفي أخي الحبيب إياد داود عن ٤٠ عاما مليئة بالحب والطيبة والإبداع يرحمه الله رحمة واسعة رحمتك يا رب.

أضاف: “صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود في المهندسين غدًا الأحد بعد صلاة الظهر. العزاء يوم الاثنين 7 مارس في الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

قدم إياد خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ 15 عمل مسرحي، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: “الداعية”، و”الثمن”، و”فض اشتباك”.

كان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل “شديد الخطورة” والذي عرض على منصة شاهد العام الماضي، بطولة أحمد العوضي.

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