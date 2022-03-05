افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقيةافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ووجهت الشكر لكل القائمين على المهرجان.وقالت وزيرة الثقافة:"أنا بعتز بالمهرجان جدا وكنت شاهدة على مولده من وانا فنانة مش وزيرة، وبشكر كل القائمين على المهرجان لمجهوداتهم وكل الشكر لوزارة السياحة والشباب والداخلية الذين دعموا مهرجان الاقصر بشكل كبير وأهل الأقصر وبشكر كل الداعمين للمهرجان".

ووجهت إيناس عبد الدايم حديثها للسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، بعد أن قال قى كلمته إنه حزين لعدم إقامة المهرجان فى معبد، قائلة: "الأقصر بقالها يومين فيها فعاليات كتيرة جدا وفى مؤتمر مهم جدا في المعبد ومكمل النهاردة كمان وده السبب أن المهرجان ميبقاش فى المعبد".

وقال حسين فهمى :" بشكر وزيرة الثقافة وصديقى العزيز محمود حميدة اللى كلمنى وقال لى على التكريم وبشكر كل المسئولين عن المهرجان وبعرف كل المشاكل اللى بتواجه رئيس المهرجان لأنى كنت رئيس مهرجان القاهرة وبقدر كل المجهودات.. و المهرجان بقاله سنين طويلة مستمر.. وأعتز جدا إن آجى مدينة عظيمة زى الأقصر اللى فيها كل الحضارة المصرية.. ويقام مهرجان يمثل السينما الإفريقية فى مدينة عظيمة زى الأقصر 7 آلاف سنة من الحضارة.. شىء عظيم جدا ونفتخر أنه فى ظل تلك الظروف اللى بيمر بها العالم والحروب اللى بنشوفها نقيم المهرجان".

كرم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الفنانة الراحلة " هدى سلطان" فى حفل الافتتاح وتسلمت التكريم حفيدتها النجمة ناهد السباعى.

وقالت ناهد السباعى، خلال كلمتها:"أنا النهاردة سعيدة بتكريم جدتى هدى سلطان.. والنهاردة شفت كتاب بعنوان 10 نساء في سيدة واحدة وهي فعلا دي جدتي هدى سلطان.. اللي قدمت أدوارا مميزة مثل فاطمة تعلبة.. وهى امرأة عظيمة وست جميلة أوى.. وسعيدة أنى بستلم التكريم ويارب أكون قادرة أكمل مسيرتها وأنا متأكدة إن جدتى دلوقتى حاسة بينا ".

كرم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، خلال حفل الافتتاح النجم حسين فهمى ومنحه جائزة إنجاز العمر، ووقف الحضور لتحيته، وقال له الفنان محيي إسماعيل:" يا حسين يا جميل" ليرد عليه حسين فهمى مازحا:" اللى بعده".

ومهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" يقام من 4 إلى 10 مارس واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسيني.

