حقيقة انفصال بوتين عن زوجته بسبب حربه على أوكرانيا (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بمقطع فيديو تضمن إعلان انفصال الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” عن زوجته بسبب العملية العسكرية التي تشنها بلاده على أوكرانيا حاليًا.
وزعم مروجو مقطع الفيديو أن “بوتين” انفصل عن زوجته بعد زواج دام 30 عامًا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ليحصد الفيديو في ساعات قلائل أكثر من مليوني مشاهدة.
وبالبحث حول حقيقة الأمر، تبين أن انفصال “بوتين” عن زوجته “ليودميلا ألكساندروفنا” حدث بالفعل ولكن قبل 9 سنوات وتحديدًا في يونيو 2013، حيث أن الفيديو المتداول والذي يعود لقناة “العربية” يعود تاريخه إلى 10 يونيو 2013.
طلاق بوتين وزوجته
وأعلن بوتين وليودميلا، اللذان تزوجا منذ ثلاثين عاما، طلاقهما عبر التلفزيون الروسي الرسمي بعد حضورهما عرضا للباليه.
وكانت ليودميلا قليلا ما تظهر علنا خلال الشهور الأخيرة، ما أثار الكثير من التكهنات في الإعلام الروسي.
وتشتهر مطلقة الرئيس الروسي بأنها لا تحب الإعلام. وقالت لمراسل التليفزيون الروسي إن الاستمرار ( في الزواج) صعب بالنسبة لها.
وتزوج فلاديمير بوتين وليودميلا شكريبنيفا في عام 1983. وأنجبا بنتين هما ماريا ويكاترينا، والاثنتان في العشرينات.
وأكد بوتين في تصريحات للتليفزيون الروسي إن الاثنين لم يعودا يعيشان سويا.
وأضاف بوتين في تصريحاته” لقد كبر أولادنا ولهما حياتهما الخاصة”.
وآخر مرة شوهد فيها الاثنان سويا كانت في حفل تنصيب بوتين رئيسا لفترة ثالثة في السابع من مايو 2012.
وقالت إن الطلاق كان “متحضرا”، وإن الزوجين “سوف يبقيان دائما قريبين من بعضهما”.
وأضافت ليودميلا “أنا ممتنة جدا لفلاديمير.. فهو لا يزال يساندني أنا والأطفال الذين يهتم بهم حقا وهم يشعرون بذلك”.
ولم يوضح الاثنان ما إذا كان زواجهما قد انتهى قانونيا.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتن “انفصلا الاثنان منذ فترة طويلة. ولا أدري ما إذا كان الطلاق قد تم بشكل رسمي، لكني أستطيع أن أؤكد أننا نتحدث عن طلاق متحضر”.
ويقولو مراسل لبي بي سي في موسكو إنه رغم أن الشائعات تحدثت خلال السنوات الأخيرة عن مشكلات تواجه زواج بوتين وليودميلا، فإن إعلان الطلاق سبب صدمة لكثير من الروس، الذين لم يعتادوا على طلاق زعمائهم عن زوجاتهم.
وتشن روسيا حاليًا عملية عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية على خلفية رغبة الأخيرة الانضمام إلى حفل “النيتو” وهو ما رأته “موسكو” يمثل تهديدًا لأمنها القومي.
في المقابل فرضت الولايات المتحدة ودول أوروبا عقوبات اقتصادية وسياسية ورياضية على روسيا للضغط عليها من أجل الانسحاب من الأراضي الأوكرانية.
اقرأ أيضا
“الإعلاميين” تستدعي شريف عامر للتحقيق بسبب حلقته مع مبروك عطية
بعد إحالة شريف عامر للتحقيق.. شبكة “إم بي سي” تنتقد بيان “الإعلاميين”
أول تعليق من منة عرفة بعد الانفصال وطليقها يكشف عن تهديده
“كيروش” يرفض عرضًا بـ 7 ملايين جنيه للظهور في مقلب رامز جلال الجديد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقيقة انفصال بوتين عن زوجته بسبب حربه على أوكرانيا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.