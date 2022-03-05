حقيقة انفصال بوتين عن زوجته بسبب حربه على أوكرانيا (فيديو)

وأضافت ليودميلا “أنا ممتنة جدا لفلاديمير.. فهو لا يزال يساندني أنا والأطفال الذين يهتم بهم حقا وهم يشعرون بذلك”.

ولم يوضح الاثنان ما إذا كان زواجهما قد انتهى قانونيا.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتن “انفصلا الاثنان منذ فترة طويلة. ولا أدري ما إذا كان الطلاق قد تم بشكل رسمي، لكني أستطيع أن أؤكد أننا نتحدث عن طلاق متحضر”.

ويقولو مراسل لبي بي سي في موسكو إنه رغم أن الشائعات تحدثت خلال السنوات الأخيرة عن مشكلات تواجه زواج بوتين وليودميلا، فإن إعلان الطلاق سبب صدمة لكثير من الروس، الذين لم يعتادوا على طلاق زعمائهم عن زوجاتهم.