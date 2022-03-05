موعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا (بث مباشر)

ابو ظبي - احمد الجزار - يلتقي فريق النادي الأهلي بفريق المريخ السوداني، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.
تقام المباراة مساء اليوم في تمام التاسعة مساء، على ملعب الأهلي WE السلام.
وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3، كما تنقلها 4 قنوات مفتوحة، ومنها قناة تايم سبورتس عبر ترددها الأرضي.
القمر الصناعي: نايل سات
التردد الأرضي (التماثلي): UHF9
التردد الأرضي (الرقمي): UHF32
كما تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر قناة tvt التوجولية، Rti الإيفوارية، Ortb البينينية وهي قنوات مفتوحة عبر قمر يوتلسات 9 شرق:
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
ويسعى الأهلي للفوز بالمباراة خاصة بعد خسارته في المباراة الماضية أمام صن داونز بهدف دون مقابل، وتعادله في المباراة الأولى أمام الهلال السوداني، ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.
ولا سبيل أمام أبناء القلعة الحمراء سوى الفوز لمواصلة المشوار والدفاع عن اللقب والفوز بالبطولة الـ11 في تاريخ النادي الأهلي.
أما نادي المريخ السوداني في رصيده 4 نقاط ويسعى للفوز بالمبارة ليتصدر المجموعة ويضمن تأهله للمرحلة التالية.
وكان النادي الأهلي حقق المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على فريق الهلال السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء.
ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة بعد لعبه 9 مباريات، فيما يتصدر نادي بيراميدز الجدول برصيد 26 نقطة من 10 مباريات.
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