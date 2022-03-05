حسين فهمي: تعرضت لانتقادات وشتيمة في مشواري ومفيد فوزي وصفني بالثلاجة الـ14 قدم

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الفنان حسين فهمي إنه تعرض للكثير من الانتقادات والهجوم في مشواره الفني، تحديدًا بعدما فضّل التمثيل على الإخراج.

وتابع حسين فهمي، خلال ندوة تكريمه في طريق الكباش بمعبد الأقصر، على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الحادية عشرة، قائلًا: تعرضت لشتيمة وهجوم كتير قوي.

وأضاف: في ناس كتير فاكرهم بالاسم وأبرزهم مفيد فوزي اللي كان بيصحى من النوم، ألاقيه كاتب حسين فهمي تلاجة باردة في يوم ساقع، حسين فهمي تلاجة 14 قدم، والكلام الظريف بتاعه.

كما روى حسين فهمي، موقفًا طريفًا تعرض له في الشارع، عندما كان يحاول أحد الشباب معاكسة فتاة.

وتابع: مرة كنت ماشي في الشارع، ولقيت ولد بيعاكس بنت ف قولتله هو أنت فاكر نفسك حسين فهمي، ولقيته بيبصلي هو والبنت وميتين من الضحك، ومكانوش متخيلين إن ده أنا.

واستكمل: السينما عندي دراسة، وكنت بعتذر كتير قوي عن أعمال معروضة عليا عشان أقدر أعمل حاجات مختلفة بعد كدة، وكنت بتناقش كتير عشان أعرف أقدم الأعمال ازاي، ولما قدمت جري الوحوش، لجأت لطبيب عشان أعرف نوع المرض اللي هقدمه.

وأردف: مرة جاتلي شخصية راجل بيخاف من الستات، وانبهرت وكنت عايز أعملها، ولما قولتلهم عايز أدرس الشخصية، قالولي ده الديكور اتحط خلاص قولت ازاي يعني.

وأضاف النجم حسين فهمي، خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والمقامة بطريق الكباش بمعبد الأقصر، أن ” نوعية الأفلام المصرية عندما تغيرت تغير الجمهور الخارجي ، الأفلام المصرية أصبحت محلية جدا تتحدث عن ظروف محلية و ليست عن الإنسان ، فأصبحنا بدون سوق في العالم “.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الحادية عشرة يشهد حصول النجم حسين فهمي على جائزة إنجاز العمر.

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