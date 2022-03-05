حورية فرغلي: أختي أذتني كتير واشتريت حصان بمليون استرليني (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تعرضها للأذى من شقيقتها مشيرة إلى أنها تحدثت عنها بالسوء كثيرا.

وخلال برومو حلقتها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري” قالت حورية فرغلي إنها ظلت عامين لا تنظر لنفسها في المرآة وفقدت الثقة بنفسها بشكل كبير.

وأشارت حورية فرغلي إلى أنها تعرضت للتنمر كثيرا قبل خضوعها للعمليات الأخيرة وهناك من وصفوها بالدميمة والمسخ بل ووصل الأمر إلى أن نصحها البعض بالاعتزال وعدم الظهور على الشاشات مرة أخرى.

وبالطبع لم تنس حورية فرغلي عشقها للخيول حيث كشفت عن أغلى حصان اشترته وكان سعره مليون جنيه استرليني.

يذكر أن حورية فرغلي عادت للتمثيل بعد رحلة علاج طويلة خضعت فيها لعدد كبير من العمليات الجراحية لاستعادة شكل أنفها، وقدمت بعد عودتها مسلسل “أيام” الذي عرض عبر منصة “شاهد”.

وكشفت حورية فرغلي أن أعمالها في الفترة القادمة تشمل تحضيرات مسلسل من نوعية التشويق مع المنتج هاني وليم، بالإضافة إلى فيلم يبدأ تصويره بعد رمضان، ومسلسل آخر مكون من 15 حلقة.

ومسلسل “أيام” من بطولة حورية فرغلي، شيري عادل، أحمد صفوت، سلوي خطاب، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، وحجاج عبد العظيم.

المسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه في 50 حلقة في إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق والإثارة.

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