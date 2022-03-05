وزيرة الثقافة ترشح 4 عروض مسرحية للسفر إلى تونس

عبد الدايم : اختيار مصر ضيف شرف أيام قرطاج لفنون العرائس يعكس الريادة الحضارية للوطن والقوى الناعمة تفتح أفاقا ثرية للتعاون بين الشعوب

رشحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 4 عروض مسرحية متخصصة للسفر إلى دولة تونس هى الليلة الكبيرة - محطة مصر لفرقة مسرح القاهرة للعرائس ، خيالات 7 لفرقة ماريونيت للعرائس ، لازم تصلح غلطتك لفرقة الكوشة للعرائس وذلك بناء على الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة كضيف شرف فى فعاليات الدورة الثالثة من ايام قرطاج لفنون العرائس والمقامة فى الفترة من 18 حتى 27 مارس .

اكدت عبد الدايم ان اختيار مصر كضيف شرف فعاليات الدورة الثالثة من ايام قرطاج لفنون العرائس يعكس الريادة الحضارية للوطن باعتبار هذا اللون الابداعى احد اقدم العناصر المميزة للتراث الوطنى واضافت ان هذه التظاهرة احد الوسائل الفاعلة للحوار بين الحضارات ، متابعة ان القوى الناعمة بمختلف صورها تفتح افاقا ثرية للتعاون بين الشعوب ، واشارت الى الفخر بالحضور الفكرى والثقافى والفنى المصرى بمختلف المحافل الدولية .

يذكر ان الدورة الثالثة من ايام قرطاج لفنون العرائس تكرم كل من محمد نور الدين مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفنى للمسرح ومحمد توفيق محمد نحات العرائس والماسكات بالفرقة ، كما يقيم عدد من الفنانين اعضاء الفرق المشاركة مجموعة من ورش العمل ضمن الفعاليات .