تألقت الفنانة ريم البارودي في جلسة تصوير جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ريم بإطلالة ساحرة وناعمة امام المرآة، حيث ارتدت بليزر انيق باللون الأزرق وبقصة مميزة، واعتمدت ريم علي المكياج الجذاب وهو ما أبرز من رقتها وأنوثتها بشكل كبير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. ريم البارودي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.