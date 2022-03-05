تنتظر الفنانة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي ساهر مع الفنان ماجد المهندس يوم 17 مارس الجاري ، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن نفاذ تذاكر الحفل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهرجان فبراير الكويت.. نفاذ تذاكر حفل أصالة وماجد المهندس المرتقب 17 مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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