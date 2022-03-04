نشوى مصطفى: اشتغلت بياعة في محل ملابس وعملت ساندوتشات وبعتها في العتبة أيام الجامعة

ابو ظبي - احمد الجزار - أكدت الفنانة نشوى مصطفى على أن العمل ليس عيبا ويجب على جميع الأشخاص القادرين العمل حتى يكونوا ذو نفع في المجتمع وأن الأمر ليس متعلقا فقط بجني المال

كشفت نشوى مصطفى على أنها بدأت العمل منذ سنوات الدراسة الجامعية من خلال مشروع بيع ساندويتشات مصنوعة في المنزل وبيعها في منطقة العتبة

وعن سبب اختيار منطقة العتبة تحديدا قالت أنها كانت تعمل كبائعة في محل ملابس في العتبة أيام الجامعة

وتابعت قائلة “أنا فخورة جدا بدة وهو دة اللي كون شخصيتي وخلاني قوية قدام أي ظروف”

جاء ذلك أثناء استضافتها للفنانة رشا سامي العدل خلال حلقة اليوم من برنامج “بنت البلد” المذاع على قناة صدى البلد، قالت نشوى أن عائلة العدل تشجع أبنائها على الإعتماد على النفس وهو ما حدث مع الفنانة رشا العدل حيث قامت بافتتاح مشروع للطعام المعد منزليا وبيعه

تحدثت رشا العدل عن مشروعها وقالت أنها تقوم بإعداد الطعام من المنزل وبيعه وليس من خلال مطعم أو عربة كما تم تداوله

وقالت “أنا بعمل أكل بيتي وناوية أكبر المشروع بس أنا في فترة تجربة وكان لازم اخد رأي الناس الأول في الأكل”

وتابعت معبرة عن حبها للطهي قالت “أنا بحب اطبخ وفي رمضان بعمل عزايم وبطبخ بنفسي كل حاجة”

وأضافت “أنا بابا وماما واعمامي هما قدوة ليا وانا بحاول ابني نفسي بنفسي”

ذكر أن نشوى مصطفى تقدم برنامج “بنت البلد” على قناة صدى البلد وتستضيف من خلاله مجموعة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع.

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