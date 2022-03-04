إلهام شاهين عن ظهورها بزي “داعش”: شخصية مرهقة ولكنني اعتدت إثارة الجدل

ابو ظبي - احمد الجزار - حالة كبيرة من الجدل أثارها ظهور الفنانة إلهام شاهين على الملصقات الدعائية لمسلسل “بطلوع الروح” وهي ترتدي ملابس عسكرية لتنظيم “داعش” الإرهابي.

ومسلسل “بطلوع الروح” من المقرر عرضه في رمضان 2022، وهو من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند ابو عبود، عادل كرم، من تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ويطرح المسلسل قضية الإرهاب وتدور أحداثه حول مهندسة الكترونيات تضطرها الظروف للتواجد ضمن أفراد تنظيم إرهابي.

وحالة الجدل التي أثارتها إلهام شاهين عن الدور الذي تجسده والذي لم تتحدث عنه من قبل ويعتبر مفاجأة لجمهوره دفعتنا لسؤالها عنه، وقالت إلهام شاهين في تصريحات صحفية: أي شيء أقوله أو أقدمه يثير الجدل، هذا أصبح شيئا عاديا بالنسبة لي، سواء ظهرت في برنامج تليفزيوني أو قلت رأيي في شيء ما الجمهور دائما يتحدث، وحتى في أعمالي أنا مثيرة للجدل، وذلك وفقًا لـ”في الفن”.

وعن الشخصية التي تقدمها إلهام شاهين في مسلسل “بطلوع الروح” قالت: شخصية بعيدة تماما عني وعن شخصيتي، وبذلت مجهودا كبيرا من أجلها، أظهر طوال الوقت بدون مكياج وبملامح قاسية، وهذا هو الإبداع أن يفاجئ الممثل الجمهور بأدوار جديدة.

وأوضحت إلهام شاهين أن تصوير مسلسل “بطلوع الروح” الذي يشارك في السباق الرمضاني 2022 يتم بين سوريا ولبنان، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

وينتمي مسلسل “بطلوع الروح” للمسلسلات القصيرة فتدور أحداثه في 15 حلقة فقط وسيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة “شاهد”.

وكان مؤلف المسلسل محمد هشام عبية كشف عن الشخصية التي تجسدها منة شلبي وقال: “في البداية منة ستظهر بدون حجاب ومع تطور الأحداث سترتدي الخمار ثم النقاب، حيث تجسد دور مهندسة متزوجة من مدير شركة إعلانات يقوم بدوره الفنان محمد حاتم ويتعرضا لتطور مفاجىء في حياتهم تقلب الأحداث رأسا على عقب”.

وأكد محمد هشام عبية أن تواجد الفنانة إلهام شاهين سيكون مثيرا للجدل لأنها ستدخل في مواجهة مع منة شلبي ضمن الأحداث.

وحول تعاونه مع المخرجة كاملة أبو ذكري في هذا المسلسل، قال إن وجودها يعطي دفعة قوية للعمل ومؤشر للنجاح فهي مخرجة لها بصمة هامة وكل أعمالها حققت أثر مجتمعي كبير.

وانتهى محمد هشام عبية من كتابة 12 حلقة حتى الآن من المسلسل ويتم التصوير حاليا في لبنان، لأن 90% من الأحداث ستكون خارج مصر.

ويعد مسلسل “بطلوع الروح” التعاون الثالث بين منة شلبى والمخرجة كاملة أبو ذكرى، حيث قدما سويًا فيلم “عن العشق والهوى” عام 2006، مع النجم أحمد السقا، كما قدما سوياً مسلسل “واحة الغروب” عام 2017، وشارك في بطولته النجم خالد النبوي.

فيما يجسد الفنان محمد حاتم خلال أحداث “بطلوع الروح” دور “أكرم” مدير شركة إعلانات متزوج من “روح” منة شلبي، ويخوضا سويا رحلة لا رجعة فيها.

يشار إلى أن آخر أعمال إلهام شاهين حكاية “حتة مني” من مسلسل “زي القمر، بطولة أحمد وفيق، وإيناس كامل، ومؤمن نور، ونهال عنبر وسارة الشامي، من تأليف شهيرة سلام، إنتاج تامر مرسي ومها سليم، وإخراج حسام علي.

وسينمائيا كان فيلم “حظر تجول” من بطولة أمينة خليل، أحمد مجدي، محمود الليثي، عارفة عبد الرسول وكامل الباشا، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.

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