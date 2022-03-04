هنادي مهنا عن سر قلقها من تجربتها مع أكرم حسني: “دمي مش خفيف” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تشارك الفنانة هنادي مهنا في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل “مكتوب عليا” مع الفنان أكرم حسني.

وتحدثت هنادي مهنا عن دورها وتقديمها لمسلسل كوميدي لأول مرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء dmc من تقديم رامي رضوان عبر قناة dmc.

وقالت هنادي: أول مرة أقدم مسلسل كوميدي أشعر بالقلق لأنني لست كوميديانة وأشعر أن “دمي مش خفيف”.

وتابعت: قد أكون مع أصدقائي اتصرف بطبيعتي وبخفة ظل لكني لا أجيد إلقاء الإيفيهات، وأحاول طوال الوقت أن أقدم الدور بشكل جيد وأتمنى أن يعجب الجمهور.

ورفضت هنادي مهنا الكشف عن تفاصيل الدور رغم محاولات رامي رضوان واكتفت بالكشف عن اسم الشخصية قائلة: أقدم شخصية سلمى وهي شخصية طيبة.

وعن كواليس التصوير قالت: لا زال أمامنا بعض الوقت كما اعدتنا يستمر التصوير مع بداية شهر رمضان، وكواليس العمل من أجمل الكواليس التي عشتها، أريد دائما الذهاب مبكرا إلى التصوير وحتى عندما انتهى من الممكن أن أجلس لفترة أطول لأبقى معهم، أشعر أن المسلسل يعالجني نفسيا.

ومسلسل “مكتوب عليا” بطولة أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبد الجليل، حنان سليمان، تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج خالد الحلفاوي والإنتاج لكريم أبو ذكري.

يشار إلى أن هنادي مهنا يعرض لها في دور العرض السينمائية فيلم “تماسيح النيل” من بطولة مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوي، كريم عفيفي، هنادي مهنا، ويزو، بيومي فؤاد، محمد ثروت، تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبد العزيز.

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