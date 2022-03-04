سامي مغاوري عن حالته بعد دخوله غرفة العمليات: ركبت دعامتين وبتابع علاجي في المنزل

ابو ظبي - احمد الجزار - طمأن الفنان سامي مغاوري، جمهوره عن حالته الصحية عقب خضوعه لجراحة مفاجأة
قال سامي مغاوري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج “كلام الناس” المذاع على شاشة MBC مصر أنه بحالة صحية جيدة وغادر المستشفى اليوم
تابع سامي مغاوري موضحا حالته الصحية وقال “العملية كانت تركيب دعامتين في شرايين الساق اليسرى لاني كنت تعبان الفترة اللي فاتت وبعد الكشف والفحوصات ظهر للطبيب وجود ضيق في الشريان وكان لازم تدخل وتركيب دعامتين”
وأضاف أنه سيتابع علاجه في المنزل، كما وجه الشكر للجمهور والفنانين ولكل من اطمأن على حالته الصحية
يذكر أن سامي مغاوري يشارك في بطولة مسلسل “اللعبة” الجزء الثالث الذي يعرض حاليا على منصة “شاهد”
مسلسل “اللعبة” من بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، ونخبة كبيرة من النجوم ومن إخراج أحمد الجندي
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