بعد 14 عاما على “العشق الممنوع” … كيفانش تاتليتوج وبيرين سات يجتمعان في فيلم جديد

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد مرور 14 عاما على إنتاج المسلسل التركي “العشق الممنوع” الذي حقق نجاحا كبيرا في الوطن العربي، يعود كيفانش تاتليتوج وبيرين سات للعمل معا من جديد.

“مهند” و”سمر” سيعودان لجمهورهما ولكن هذه المرة من خلال فيلم من إنتاج Netflix.

وطوال السنوات الماضية كان هناك محاولات لجمع الثنائي الشهير الذي حقق نجاحا كبيرا في عمل جديد، لكن في كل مرة كانت الاتفاق يفشل، إلى أن تحقق الأمر هذا العام.

وتم الكشف عن التفاصيل الأولية للعمل الذي سيعيد كيفانش تاتليتوج وبيرين سات لجمهورهما بعد فترة غياب، والفيلم من تأليف الكاتبة نوران إفرين ومن أعمالها “انتقام، ومسألة شرف، وأنت وطني”، وسيتم تصويره في الولايات المتحدة وتحديدا نيويورك.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن موعد التصوير أو موعد طرحه على المنصة العالمية.

وكانت بيرين سات ظهرت الفترة الماضية بنيولوك بعدما غيرت لون شعرها، وهو ما جعل الجمهور يتكهن أن هناك عمل جديد تعود به.

وفي وقت سابق كانت بيرين سات أعلنت أنها ستبتعد عن المسلسلات التليفزيونية وستكتفي بالأعمال من إنتاج المنصات، لما بها من حريات بعيدا عن الرقابة المفروضة على الأعمال التليفزيونية، فضلا عن تحديد عدد حلقاتها المسبق.

وتعاونت بيرين سات مع Netflix من خلال مسلسل “عطايا” وعرض منه 3 مواسم.

ومسلسل “عطايا” قصته مستوحاة من كتاب “صحوة العالم”، الذي كتبه سينجول بوياس، حول قصة “عطايا” وهي رسامة شابة تعيش ‏حياة بسيطة وسعيدة في إسطنبول مع أسرتها وصديقها أوزان، حتى تتغير حياتها من خلال اكتشاف أقدم معبد في العالم بواسطة عالم ‏الآثار إرهان، وتبدأ رحلتها في البحث عن الماضي، وهو من بطولة بيرين سات‏،مهمت غينسور، ميتن أكدولجر، ميليسا سينولسون، ‏باشاك كوكلوكايا، سيفان كانوفا، وتيم سيفي.

أما كيفانش تاتليتوج فبعد غياب طويل قرر أن يعود لجمهوره بدفعة من الأعمال التي ستعرض أيضا عبر المنصات.

يذكر أن مسلسل “العشق الممنوع” أنتج عام 2008 واستمر عرضه في تركيا حتى عام 2010، وعربيا عرض في 2010 عبر قناة mbc وحقق نجاحا كبيرا.

وكيفانش تاتليتوج نال شهرة واسعة في الوطن العربي بعد عرض المسلسل التركي “نور” وبعدها عرض له أكثر من عمل منها “ميرنا وخليل” و”العشق الممنوع” و”عودة مهند” و”ليث ونورا” وآخرها مسلسل “جسور وجميلة” عبر قناة mbc 4.

أما بيرين سات فاشتهرت عربيا باسم “فاطمة” بعد عرض مسلسلها “فاطمة” والذي حقق نجاحا كبيرا، وعرض لها عربيا أكثر من مسلسل منها “العشق الممنوع” و”انتقام”.

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