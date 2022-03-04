زحام شديد وطوابير أمام الفروع.. سر تخفيضات الـ 50٪ على جميع منتجات أبل

ابو ظبي - احمد الجزار - تجمع العشرات، صباح اليوم الجمعة، أمام فروع أحد أشهر توكيلات أبل في مصر، في العديد من المولات التجارية والمحال المنفصلة التابعة للتوكيل، بمناطق المهندسين وأكتوبر والتجمع الخامس، للاستفادة من التخفيضات التي تصل إلى 50%على جميع منتجات أبل.

ويتيح توكيل أبل الشهير في مصر، خدمة التقسيط للاستفادة من تخفيضات الـ 50% من خلال بروتوكول تعاون مع أحد شركات التمويل الاستهلاكي، على مدد زمنية تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 60 شهراً.

أمام أحد الفروع بشارع لبنان بمنطقة المهندسين، كان سلطان السيد، الذي جاء من مدينة الزقازيق بالشرقية، ضمن العشرات الذين جاءوا للاستفادة من التخفيضات التي ستنتهي بنهاية اليوم، الجمعة أو نفاذ الكميات.

ينتظر المحتشدون الراغبون في شراء منتجات أبل، أمام الفرع دورهم في الدخول، حيث يسمح بدخول 3 أشخاص فقط.

“أنا هنا من الساعة 8 الصبح ولسه مستني دوري”، يقول سلطان السيد، الذي يرغب في شراء هاتف محمول “أيفون12 برو ماكس”، الذي يتراوح سعره في المحلات من 20 ألفا إلى 35 ألف جنيه، والاستفادة بالخصم الذي يجده فرصة لا يجب تفويتها يقول: “الموبايل اللي عامل 20 ألف هنا ممكن يصل سعره إلى 11 ألف”.

“لما شفت المنشور على الفيس بوك، بعت للصفحة وقالوا لازم تروح الفرع” يقول محمد فهمي، الذي اشترط عليه المتحدث تفعيل اشتراكه أولا في شركة التقسيط الاستهلاكي، لكي يتمكن من الاستفادة من التخفيضات والتقسيط، خاصة أن العروض متاحة فقط من خلال البيع المباشر.

“أول ما جيت المحل قالوا حمل التطبيق”، يقول محمد، الذي وقف بين صفوف المنتظرين على أبواب المحل، ليطلب منه أحد الموظفين بالانتظار لحين النداء على الرقم الذي يحمله والدخول لشراء ما يريده: “لو العرض ده حقيقي هيبقى حلو جدا”، يستكمل محمد الذي يقيم في منطقة إمبابة بالجيزة، وجود خصم على منتج بهذه النسبة فرصة لابد من استغلالها.

“حد زميلي في الشركة قالي على خصم وجيت أنا وهو”، يقول معتز عمر، الذي يعمل في إحدى الشركات الخاصة بمنطقة 6 أكتوبر، تلقيت اتصال هاتفي من أحد أصدقائي، وعرفت منه بالخصم الذي أعلن عنه التوكيل، قررنا الذهاب لشراء هاتف أيفون 13 برو ماكس، يقول “جيت قولت أشوف الدنيا”، وما أن وصلوا إلى المحل حتى تفاجئوا بالزحام الشديد رغم أن الوقت مبكر “الساعة 7 هنا كانت الناس على بعضها”، ليطلب منه أحد العاملين بالمحل عقب الاستفسار تحميل التطبيق وتسجيل البيانات، كما هو معتاد والانتظار،”حاولنا أن نطلب أونلاين لكنه لم يكن متاح.

وأكد مصدر بشركة التمويل الاستهلاك “فاليو” المتعاقدة مع توكيل منتجات أبل، إجراء 1500 عملية بيع في أول ساعتين عمل بجميع الفروع، متوقعًا أن تسجل عمليات البيع بنهاية اليوم أكثر من 12 ألف عملية بيع، يستفيد أصحابها من التخفيضات.

وجدير بالذكر أن شركة التمويل الاستهلاكي، تضيف نسبة فوائد على خدمات التقسيط تصل إلى 25% كما زادت مدة القسيط.

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