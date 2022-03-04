أحمد حاتم يكشف سبب اعتذاره عن مشاركة نيللي كريم مسلسل “أمل فاتن حربي” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان أحمد حاتم أسباب أعتذاره عن مسلسل أمل فاتن حربي، وتم ترشيح محمد الشرنوبي بديلًا له، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022.

قال أحمد حاتم، خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، إن سبب اعتذاره؛ يرجع إلى انشغاله بأعمال فنية أخرى، قائلًا: كلمة انسحاب، كبيرة أوي، محصلش نصيب، مكنتش محظوظ كفاية، كنت أتمنى أكون موجود.

وعن أعماله الفنية، أوضح أحمد حاتم: عندي فيلمين من السنة اللي فاتت لازم أخلصهم، وبلغتهم إن دي ظروفي، ومحمد الشرنوبي كلمني قبلها، وخد رأيي،وقولتله مسلسل مهم جدًا.

مسلسل فاتن أمل حربي

يضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: نيللي كريم، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، جيلان علاء، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداث العمل حول: امرأة مطلقة، ترفع قضية على زوجها؛ بسبب النفقة.

وفي سياق مختلف، ينتظرأحمد حاتم عرض فيلم الملحد الذي لم يحدد وقت عرضه حتى الآن، ويقدم دور الملحد في الفيلم وهو من بطولة نجلاء بدر، حسين فهمي، محمود حميدة، وآخرون، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

آخر أعمال أحمد حاتم

ويعد فيلم قمر 14، آخر أعمال أحمد حاتم، الذي عرض خلال الفترة الماضية، وكان من بطولة: خالد النبوي، شيرين رضا، ياسمين رئيس، أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، ودارت أحداثه حول قصص حب متنوعة، وكل قصة من بيئة اجتماعية مختلفة.

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