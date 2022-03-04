“بيتكلم عليا وحش”.. هاني شاكر يكشف سبب منع عمر كمال من الغناء في مصر

ابو ظبي - احمد الجزار - علق نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، على الأزمة الأخيرة التي تعرض لها المطرب المهرجانات عمر كمال والتي تسببت في وقفه عن الغناء.

وقال هاني شاكر على هامش مشاركته بحفل افتتاح مهرجان دندرة للموسيقى والغناء في الأقصر: “عمر كمال بيتكلم عليا بشكل غير لائق وما ينفعش يحط اسمي في جملة مفيدة.. والناس ظنت إني زعلت إنه لم يقل عليا أستاذ، وهذا غير صحيح”، وأعلن أن عمر كمال محول للتحقيق وموقوف عن الغناء.

وعن سرقة حساباته على السوشيال ميديا، قال: “لا أعرف من السبب وراء ذلك وقدمت محضرا في مباحث الإنترنت وجار التحقيق لمعرفة الهاكر، ورؤساء الدول يتعرضون لمثل تلك السرقات لحساباتهم على السوشيال ميديا”.

وأعلن هاني شاكر أمس اختراق حساباته على فيسبوك وإنستجرام.

وأوضح هاني شاكر أنه نجح في استرداد الحسابين، بعد أن نجح المخترق في نشر أشياء تشوه صورته أمام الرأي العام، بحسب تعبيره.

وكتب هاني شاكر في تغريدة عبر “تويتر”: “للأسف الشديد قد تم اختراق حسابي علي الفيس بوك و الانستجرام وتم وضع بوستات مغرضة مقصودة لتشويه صورتي امام الرأي العام”.

وأضاف: “الحمدلله تم تدارك الموقف، واستعادة الحسابات مرة أخرى، و سيتم محاسبة من تجرأ وقام بهذا الفعل”.

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