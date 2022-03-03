محمد صلاح عن زوجته: علاقتنا بدأت بخناقة في المدرسة.. وعليها ضغوط كبيرة بسببي

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي عن سبب حب الجمهور المصري لزوجته.

أوضح محمد صلاح في مقابلة خاصة مع الفنانة إسعاد يونس يتم عرضها من جزئين اليوم وغدا عبر قناة DMC وقناة مصر الأولى، أن زوجته تتصرف بطبيعتها، موضحا: “ماجي ست مصرية على طبيعتها، مابتظهرش كتير معايا، بس مؤخرا بدأت تظهر بشكل أكبر”.

وأكد أنه ممتن لدورها في حياته قائلا: “مهما أقول مش هقدر أوفيها حقها، لأنها أكتر واحدة بتعاني في ظل الظروف اللي بمر بها”، مشيرا إلى أنها تعتني به وببناتهما.

وأشار محمد صلاح إلى أنه يكون منعزلا بسبب سوء حالته المزاجية أو خارج المنزل بسبب ارتباطاته كلاعب كرة قدم، وقال: “هي مع الأطفال معظم الوقت، عليها ضغوط بشكل مختلف، ومهما أقول مش هقدر أديها حقها”.

وأضاف أن قصة حبه مع زوجته بدأت منذ أيام المدرسة، حيث كان يتم تقسيم الأولاد والبنات إلى فريقين للتنافس في إجابة الأسئلة، موضحا: “على طول كان في بيننا خناقات، لكن اتعرفت عليها واتكلمنا أكتر وهي في الجامعة”، وبعدها بدأت قصة ارتباطهما بشكل رسمي ثم الزواج.

وتابع أنه انتقل إلى تشيلسي بعد زواجه وقال مازحا: “رحت تشيلسي قلت لها إنتي وشك حلو عليا.. مالعبتش قلت لها وشك مش حلو عليا”.

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