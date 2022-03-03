بعد إحالة شريف عامر للتحقيق.. شبكة “إم بي سي” تنتقد بيان “الإعلاميين”

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت مجموعة MBC بيانا للرد على نقابة الإعلاميين، على خلفية استدعاء الإعلامي شريف عامر للتحقيق وانتقادات النقابة لإدارة قنوات MBC مصر.

انتقدت MBC بيان نقابة الإعلاميين تجاه قنوات MBC مصر، وبرامجها، وأنها تحتفظ بكل حقوقها القانونية للرد على النقابة.

وجاء في بيان MBC:

تعقيباً على البيان الصادر من نقابة الإعلاميين اليوم “الخميس”، والذي تضمن الكثير من الاتهامات اشبكة قنوات “MBC مصر” وبرامجها، ويهم “مجموعة MBC”، أن توضح ما يلي:

أولا: قنوات “MBC مصر” منذ إنطلاقها في مصر قبل عشر سنوات، وهي تضع بين أساسيات عملها احترام الثوابت الوطنية، وتُعلى من شأن القيم المجتمعية، وتعمل بصورة دائمة على ترسيخ كل الأفكار الإيجابية وتبني المُبادرات الخلاقة التي تضيف للمجتمع المصري والعربي، وتؤكد القناة أنها لم/ ولن تسعي أبداً لتقديم أي عمل برامجي أو درامي يسيء للمُجتمع أو لجمهورها العريض في مصر والعالم العربي.

ثانيا: وبشأن تفنيد ما ورد في بيان نقابة الإعلاميين، فإن المجموعة تشير إلي:

– قالت النقابة أن الإعلامي شريف عامر “استمر في ارتكاب المخالفات المهنيه وإهانه الشعب المصري”، وتؤكد المجموعة أن هذه الإدعاءات ليس لها أي أساس من الصحة، والإعلامي شريف عامر يطبق كل المعايير المهنية وفريق برنامج “يحدث في مصر” يضم نُخبة من أبرز الإعلاميين المصريين، ولا يقبل بأي تجاوز مهني، والإعلامي شريف عامر والبرنامج يمثلا نموذج مهني منضبط ومحترف، والبرنامج داعم في كل حلقاته لكل القضايا الوطنية وعدسات البرنامج تلقي الضوء دوماً على الإنجازات والنجاحات غير المسبوقة التي تشهدها مصر في مُختلف المجالات، وإدارة البرنامج تحترم كل المواثيق الإعلامية المحلية والعربية والدولية.

– قالت نقابة الإعلاميين في بيانها أنها رصدت ضعف الخريطة البرامجة لقنوات “MBC مصر”، وأن المحتوي الذي يقدم لا يليق بحجم الإنفاق”، وتؤكد المجموعة أن هذه الإدعاءات غير موضوعية، والنقابة لا تعلم اساسًا حجم الإنفاق على المحتوي داخل قنوات “MBC مصر”، ولا تمتلك أي أرقام أو إحصائيات رسمية موثقة يمكن أن تستند إليها في بياناتها.

– طالبت نقابة الإعلاميين قنوات “MBC مصر”، بتحسين مستوى رسالتها الإعلامية، وتؤكد إدرة قنوات MBC أنها مُلتزمة دوماً بتقديم أعلي مستوي برامجي وترفيهي وتثقيفي يلبي إحتياجات المشاهد المصري والعربي، وتضع اهتمامات المشاهد والقيم الاساسية في المجتمع في أولويات رسالتها الإعلامية وهي تستقي تقييمها من المُشاهدين والمُتابعين لها في مصر والعالم العربي.

وأصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة قرارا باستدعاء شريف عامر مقدم البرامج “يحدث في مصر” على شاشة “Mbc مصر”، لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي.

وجاء في بيان من النقابة عبر صفحتها الرسمية بموقع Facebook أن شريف عامر خالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني واستمراره في ارتكاب المخالفات المهنية، إما بالإتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل والإهانه للشعب المصري، وذلك كما حدث مع الدكتور مبروك عطية الذي نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع.

وحذرت النقابة إدارة قناة “mbc مصر” من كثرة الأخطاء واللامهنية التي تمارس على شاشتها، وتؤكد النقابة أن المحتوى الإعلامي المقدم ومن خلال الخريطة البرامجية، ورصد وتقييم المرصد الإعلامي التابع للنقابة هو ضعيف جدا، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق، وعلى إدارتها مراجعة الأمر لتحسين مستوى رسالتها الإعلامية.

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