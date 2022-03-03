صاحب محل مشويات بالتجمع يكشف حقيقة حصول كوكسال بابا 100 ألف دولار لزيارة المحل

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف أحمد الباز، صاحب مطاعم مشويات بالتجمع، عن تفاصيل استضافة المطعم للبلوجر التركي المشهور كوكسال بابا.

وقال الباز، في تصريحات صحفية، إن ما تردد بشأن تقاضي كوكسال بابا 100 ألف دولار مقابل استضافته في المطعم غير صحيح.

وأضاف صاحب مطاعم المشويات بالتجمع أن البلوجر التركي الشهير تقاضى 8 آلاف دولار فقط مقابل استضافته في المطعم، لافتًا إلى أن هذا الرقم قليل جدًّا مقارنةً بما تنفقه بعض الشركات على الحملات الإعلانية لها؛ والتي تصل إلى ملايين الجنيهات في الإعلان الواحد.

وأشار الباز إلى أن كوكسال بابا من ذوي الهمم ومعروف في الكثير من الدول العربية والأجنبية، وزيارته إلى مصر تدعم تنشيط السياحة لما له من شهرة واسعة؛ حيث زار الأهرامات وغيرها من المناطق.

وتابع الباز: كوكسال بابا من ذوي الهمم ولو اتعاملت مع أي حد منهم ماينفعش تحاسبه على رد فعله، أنا ماشوفتش إنه حصل تجاوز بالنسبة إلى عَلَم مصر، ماشوفتش إنه رقص بالعَلَم يعني، وعَلَم مصر فخر لكل مصري وموجود في كل مكان؛ “لأننا بنفختر إن علم مصر يكون جنبنا”.

واستطرد صاحب مطاعم المشويات: طبيعي إن العَلَم يكون موجوداً في المطعم؛ لأن المطعم يستقبل زوار كتير من داخل وخارج مصر، ووجوده دليل على الفخر بعَلَم بلدي، وما باعرفش ليه حصل هجوم بسبب العَلَم، الراجل بلوجر معروف في كل أنحاء العالم بيعمل حملات إعلانية للمطاعم.

وأوضح صاحب سلسلة المطاعم، أن الحملات الإعلانية التي يقوم بها كوكسال بابا تذهب للخير، ويوجد بلوجرات في مصر يتقاضون أكثر من الرقم الذي تقاضاه كوكسال بابا بفارق كبير.​

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