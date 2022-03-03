أسرار لا تعرفها من قبل ..أشهر فنانة ومطربة عربية ضربها زوجها وطردها بملابس النوم في منتصف الليل.. لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - هي مطربة وفنانة لبنانية، اسمها الحقيقي هو "ماجدة حليم الرومي، اشتهرت بإسم "ماجدة الرومي"، ولدت في عام 1956، بلبنان، حاصلة على البكالوريس في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية، والدها هو الموسيقار اللبناني الشهير حليم الرومي، ووالدتها هي ماري لطفي المصرية، تأثرت الفنانة ماجدة الرومي منذ أن كانت صغيرة بالموسيقى والغناء بسبب نشأتها الفنية، وبالرغم من ذلك عارض والدها دخولها المجال، ولكن بعد موافقته شاركت في برنامج "استوديو الفن" وفازت بتفوق بعد أن أبهرت الجميع بصوتها.

وتميزت بصوتها العذب وملامح وجها الجذابة، نشأت في اسرة فنية حيث ان والدها موسيقار، مما جعلها تتأثر منذ الصغر بكبار الموسيقين أمثال العندليب وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، لها العديد من الأغاني المميزة، شاركت في عمل سينمائي واحد، ومرت بتجربة زواج مؤلمة.

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لفتت المطربة ماجدة نظر المخرج المصري الشهير يوسف شاهين فأختارها لتشارك في فيلم "عودة الابن الضال" على الرغم من صغر سنها في ذلك الوقت، وشارك معها في البطولة مجموعة من النجوم هم، شكري سرحان، وهشام سليم، وسهير المرشدي، وحقق الفيلم نجاحاُ كبيرا.

تزوجت الفنانة ماجدة الرومي من زوجها "أنطوان دفوني"، وأثمر الزواج عن ولادة بنتين هم "هلا، ونور"، وصرحت ماجدة في أحد البرامج التلفزيونية أنها تعرضت للخيانه من زوجها بطريقة قاسية مع فنانة تدعى أخرى.

وتابعت أنها تعرضت للإهانة من قبل زوجها بعد ان واجهته بخيانته لها، حيث قام بضربها وطردها بملابس للنوم من المنزل في منتصف الليل، وذهبت إلى منزل أهلها دون ملابسها أو مالها، وقام بإبتزازها حتى يقوم بإتمام إجراءات الطلاق،وبالفعل تنازلت ماجدة عن حقوقها من أجل ان ينتهي هذا الزواج، معلنة اعتزالها الغرام كما غنت فيما بعد.