وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحى الدولى HUNGEXPO ببودابست

تشارك اليوم، وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بوفد رفيع المستوى من القطاع السياحى الحكومي والخاص برئاسة الأستاذة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار فى الدورة ال 45 من المعرض السياحى الدولى HUNGEXPO والذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر حتى ٦ مارس الجاري بالعاصمة المجرية بودابست، والذى تشارك به مصر كضيف شرف.

ويعد هذا المعرض من أكبر المعارض السياحية التي تقام بدولة المجر، وتشارك فيه مصر هذا العام بجناح تم تصميمه على الطراز الفرعوني وتصل مساحته إلى 150م2.

وأوضح الأستاذ ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة أن مشاركة وزارة السياحة والآثار بهذا المعرض تأتي بهدف تعزيز التواجد فى السوق المجرى وجذب السائح المجرى لزيارة المقاصد السياحية المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، كما تشارك وزارتى البيئة والشباب والرياضة في الجناح المصري للترويج لمنتجى السياحة البيئية والسياحة الرياضية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وأشار إلى أنه سيتم خلال فعاليات المعرض تنظيم مائدة مستديرة للترويج لمنتج السياحة البيئية والمستدامة فى مصر، بالإضافة إلى تنظيم عدداً من ورش العمل والمحاضرات عن المقصد السياحى المصرى وأنماطه ومنتجاته المتنوعة.

وأوضح أن مصر كضيف الشرف بالمعرض سوف تقدم عدداً من الأنشطة لزائري المعرض تشمل عروض موسيقية وجوائز لزائري الجناح المصرى، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي موسع يعقبه ليلة مصرية. كما تتضمن الأنشطة المصاحبة للمعرض رسم الحناء والخط العربى وفرقة تقوم بتقديم عروض فنية وموسيقى تعبر عن الفن الشرقي الراقى.

ويشارك بالجناح المصري تسع جهات حكومية وخاصة تضم شركة مصر للطيران وممثلين عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرف المنشآت الفندقية والغوص والأنشطة البحرية وشركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلين عن وزارتي البيئة والشباب والرياضة، واثنين من الشركات السياحية .