شاهد.. محمد رمضان يستعرض مهراته في قيادة الدراجة النارية

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”. و ظهر محمد رمضان في الفيديو و هو يستعرض مهراته في قيادة الدراجه النارية مما اثار اعجاب متابعيه. و علق محمد رمضان قائلا:" اياك تموت و انت حي "

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