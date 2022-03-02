شاهد.. عبير صبري تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة عبير صبري ، جمهورها بصورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وتألقت عبير صبري، بفستان أحمر تميز بقصة جذابة أبرزت أنوثتها، وكتبت من خلال صورتها معلقة: "مارس الربيع والطبيعه والجمال رج الحوت ابتدا".

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