شاهد.. مي كساب تشوق جمهورها لأحداث مسلسل اللعبة 3

روجت مي كساب للجزء الثالث من مسلسل اللعبة، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت مي كساب في الصور من كواليس التصوير، وكتبت معلقة من خلال صورتها: التحديات لسه جايه كتير #اللعبه_٣ #اللعب_مع_الكبار شيمو. وروجت مي كساب لأحدث أعمالها الدرامية، مسلسل “الحلم”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. ونشرت صورة مع الفنانة صابرين من المسلسل،وكتبت معلقة من خلالها:ما تربحيش قوي يا أبله عايده ورباب الحب بدون شروط #الحلم يعرض يوميا علي #قناه_الحياه من السبت للأربعاء الساعه ٩ مساءً والإعادة ١ صباحا.

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