وزارة السياحة والآثار تستضيف مجموعة من المؤثرين من عدد من دول العالم

استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدد من المؤثرين اليابانيين الشباب الذين يتمتعون بنسبة متابعة عالية علي مواقع التواصل الإجتماعي لزيارة مصر والتعرف علي الأنماط والمنتجات والمقومات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.

وخلال الزيارة قام هؤلاء المؤثرين بزيارة مدينة الغردقة حيث استمتعوا بالمناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ المشمسة بالإضافة إلى القيام برحلة سفاري، كما استهدفت هذه الزيارة تعريف الشباب الياباني بمنتج سياحة الغوص، الذي يعد من الأنماط السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، إلى جانب التعرف علي الفنادق والمنتجعات السياحية بها.

كما قاموا بجولة بمعبد دندرة بمحافظة قنا، وزيارة مناطق آثار أهرامات الجيزة وسقارة ودهشور، بالإضافة إلى زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية الأخرى بالأقصر والإسكندرية.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن أهمية هذه الاستضافة تكمن في إطار اهتمام وحرص الوزارة على جذب السائح الياباني وخاصة الشباب، حيث أوضحت الدراسات أن حوالي ٣ مليون ياباني من الشباب حاصلون علي تراخيص غوص، يسافر منهم حوالي مليون و٤٠٠ ألف في رحلات للغوص في مناطق عديدة ، لذا رأت الوزارة ضرورة تسليط الضوء علي الأنماط السياحية التي يزخر بها المقصد السياحي المصري وإبراز منتجاته المتميزة والتي من بينها سياحة الغوص وسياحة السفاري.

وفي سياق متصل، استضافت الوزارة عدد من المؤثرين علي وسائل التواصل الاجتماعي من دول ألمانيا وأسبانيا والكويت بالإضافة إلى عدد من المؤثرين المصريين في زيارة لمحافظة جنوب سيناء، للتعرف على المقومات السياحية والأثرية بها.

وأشارت الأستاذة إيمان عبد الرحمن مدير عام المكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن استضافة الوزارة لهؤلاء المؤثرين تأتي في إطار حرص الوزارة على الترويج للمقصد السياحي المصري والتعريف بما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة ومميزة وذلك من خلال عدد من الوسائل الترويجية والتي من بينها استضافة المؤثرين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي لزيارة مصر ونقل تجاربهم خلال الزيارة لمتابعهم من مختلف دول العالم.

وأوضح الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بشرم الشيخ، أن هؤلاء المؤثرين قاموا خلال زيارتهم لمحافظة جنوب سيناء بجولة بمدن شرم الشيخ وسانت كاترين ودهب، حيث قاموا خلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ بزيارة عدد أماكن الجذب السياحي بها، كما زاروا متحف شرم الشيخ، بالإضافة إلى قيامهم برحلة سفاري، وبرحلة بحرية استمتعوا خلالها بمشاهدة وتصوير الشعاب المرجانية والأسماك الملونة، كما قاموا بجولة بمحمية رأس محمد.

هذا بالإضافة إلى قيامهم بجولة بمدينة سانت كاترين زاروا خلال الدير ومحتوياته الأثرية، بالإضافة إلى زيارة منطقة وادي الراحة وزيارة استراحة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، كما زاوا مدينة دهب.

وأضاف أن هؤلاء المؤثرين حرصوا على توثيق زيارتهم بالتقاط العديد من الصور والفيديوهات التي نقلوا خلالها تجربتهم أثناء الزيارة والتي وصفوها بالرائعة كما قاموا بنشرها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التوصل الاجتماعي.