أيقونة مريم العذراء تشع نورًا في مطرانية بورسعيد.. والكنيسة تكشف التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأيقونة السيدة العذراء مريم وهي تشع نورًا، من كنيسة الأنبا بيشوي ببور سعيد.

وفي هذا الصدد قال القس أرميا فهمي،المتحدث الإعلامي لمطرانية بور سعيد: هذا الحدث كان يوم الجمعة 25 فبراير أثناء زيارة رحلة من الإسكندرية، حيث كانوا الزائرين يرتلون تمجيد للسيدة العذراء مريم أمام الأيقونة.

أضاف فهمي في تصريحات صحفية وفقًا لـ “القاهرة 24”: وعند تصوير أحد الأشخاص مقطع فيديو للزائرين بهاتفه الخاص، ظهر هذا النور الذي يشع من أيقونة السيدة العذراء، في الفيديو بشكل قوي؛ ونحن مازلنا نبحث في الأمر ونبحث على الهاتف المحمول وصاحبه.

تابع المتحدث الإعلامي بمطرانية بورسعيد: الحدث حقيقي والفيديو حقيقي وما زلنا نبحث بشكل أكبر للتأكد، ونحن أخذنا بركة كبيرة والكنيسة ولصاحب الهاتف أيضا بركة كبيرة.

على جانب آخر، يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعًا الأربعاء الأسبوعي بعد غدٍ في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وسوف يسمح بالحضور الشعبي للاجتماع وذلك بشكل محدود، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها الشعب الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا بعد أن ظلت العظة تبث عبر القنوات الفضائية المسيحية، وشبكة الإنترنت منذ الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2020، وذلك بعد استئناف الاجتماع عقب توقفه، حوالي ستة أشهر من مارس وحتى سبتمبر 2020، بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.

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