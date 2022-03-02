هل فشل زواجها بسبب الغيرة.. لطيفة تكشف كواليس زيجاتها الوحيدة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - دائما تحاول الفنانة لطيفة تجنب الحديث عن حياتها الخاصة وعلاقتها العاطفية، حتى أها لفترات طويلة لم تعلن عن زيجتها الوحيدة.

لكنها فتحت قلبها في حوارها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش لتكشف عن بعض الأمور وتتحدث عن زيجتها ورأيها في الحب

وتحدثت لطيفة عن زيجتها الوحيدة قائلة: “تزوجت مرة واحدة فقط، تجربة كانت حلوة بحلوها ومرها وبعدها لم أتزوج أعطيت حياتي للفن، أحببت ولكن لم يحدث زواج”.

وتابعت: فكرة الزواج حسب الإنسان، هناك شخص يعطيك دفعة للأمام ويسعد لنجاحك، وهناك إنسان كلما تنجح يزيد التوتر لديه.

وعن الحب قالت: ليس لدي مغامرات في الحب، الحب عطاء وإخلاص والتزام وإذا أحببت شخص التزم معه بمعني أنني لن أجرح مشاعره أو أخونه.

كانت لطيفة تحدث لأول مرة عن زواجها خلال حلولها ضيفة في برنامج “مجموعة إنسان” عام 2018، وقالت إنها تزوجت من رجل أعمال سعودي شهير لكنها لم تغني “كرهتك” له، ورفضت التحدث عن أي تفاصيل.

ولفترات طويلة انتشرت شائعات عن دخول لطيفة في علاقة حب مع أحد الفنانين، منهم الفنان كاظم الساهر، فانتشرت شائعات في فترة التسعينيات عن قصة حب تجمعها، لكنهما خرجا ونفيا الشائعات أكثر من مرة مؤكدان أنهما أصدقاء فقط.

كما ربطتها الشائعات أيضا بالفنان أحمد وفيق وقيل أنهما نزوجا، لكنها نفت الأمر وقالت إن سبب انتشار هذه الشائعة زواج “وفيق” من امرأة تونسية.

يذكر أن لطيفة طرحت مؤخرا أغنية “الحلم” من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد وألحان الموسيقار د. طلال وتوزيع يحيى الموجي. وإخراج وليد نصيف.

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