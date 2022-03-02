بعد ولادته بعيب خلقي بالقلب.. حازم إيهاب يكشف إجراء عملية جراحية ثانية لمولوده يونس

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان حازم إيهاب، دخول مولوده للعمليات للمرة الثانية اليوم الثلاثاء، مطالبا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب حازم إيهاب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يونس داخل عملية تانية النهاردة بليل.. أرجوكم الدعاء أنه يقوم منها على خير ويرجع لنا بالسلامة.

ويعاني مولود حازم إيهاب، الذي اسماه يونس، من عيب خلقي ولد به، جعله يخضع لعملية جراحية في القلب، وأجرى عملية جراحية في قلبه وهو عمره ساعات، حيث يتواجد في العناية المركزة.

أخر أعمال حازم إيهاب

وقدم حازم إيهاب مؤخرا شخصية خطيب الفنانة سارة عبد الرحمن في حكاية تقلها دهب، ضمن حكايات مسلسل إلا انا الجزء الثاني، الذي عرضت مؤخرا، وشارك في بطولتها كل من: سارة عبد الرحمن، هلا السعيد، هند عبد الحليم.

وشارك حازم إيهاب أيضا في حكاية حكايتي مع الزمان، من مسلسل إلا أنا الجزء الثاني، مع عدد من الفنانين أبزرهم: ميرفت أمين، أحمد خليل، شاهيستا سعد، أشرف زكي، رحاب عرفة، هايدي رفعت، عصام السقا، أحمد والي، والحكاية من تأليف أمين خليل، وإخراج أحمد حسن.

وقدم حازم إيهاب مؤخرا فيلم العارف الذي عرض مؤخرا في دور العرض السينمائي، مع عدد من النجوم أبرزهم: أحمد عز، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد، أحمد خالد صالح، محمود حميدة، تأليف محمد السيد بشير، وإنتاج سينرجي.

اقرأ أيضا

سبب وفاة جالا فهمي بعد دخولها المستشفى بساعات (مستند)

مطربة تونسية تتهم شيرين عبدالوهاب بالتنمر عليها (فيديو)

أول تعليق من رشوان توفيق بعد حكم إلزام ابنته بـ894 ألف جنيه (فيديو)