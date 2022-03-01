أتذكرون الطفلة« رغد الوزان » نجمة طيور الجنة.. لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم بعد زواجها والمفاجأة في مهنتها الجديدة؟ ( اتفرج الصورة)

الرياض - محمد الاطلسي - الطفلة السورية ​رغد الوزان​ حققت حين انطلاقتها في قناة "​طيور الجنة​" شهرة كبيرة آنذاك، اذ قدّمت العديد من الأغاني، ومنها "​أسناني واوا​" الذي أطلّت بالكليب الخاص لها الى جانب الوليد والمعتصم مقداد.

وبعد تحقيقها شهرة كبيرة في عمر صغير، تركت رغد "طيور الجنة" واختفت فجأة عن الإعلام، اذ كانت من أهم الوجوه التي تطل على القناة حينها.

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واللافت هو ان الجمهور دائما ما يذكرها ويسأل عنها، وقد افادت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حديثا ان عمرها حاليا 20 عام وهي متزوجة وصارت مهنتها بعد الزواج هي "ربة بيت".