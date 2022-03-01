شاهد.. أحدث ظهور لـ داليا البحيري بالنوبة

نشرت الفنانة داليا البحيري صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل إنستجرام. وظهرت داليا البحيري في الصور بإطلالة صيفية، وهي ترتدي الحجاب خلال تواجدها في زيارة للنوبة .

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