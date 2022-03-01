شاهد.. محمد رمضان يستعيد مكالمة عمر الشريف له في بداية مشواره

استعاد الفنان محمد رمضان ذكريات مكالمة عمر الشريف له في بداية مشواره، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.
وقال عمر الشريف في الفيديو: "محمد رمضان ده ابني وهيكون أحسن ممثل في مصر إن شاء الله، وهو ده اللي أنا اخترته في مخي يكون ولي العهد بتاعي".
وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلًا: "كلام لن أنساه في بداية مشواري من النجم العالمي عمر الشريف الله يرحمه.. وما زال المشوار في البداية".
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