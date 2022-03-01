خطوبة الفنانة حلا الترك تشعل مواقع التواصل.. لن تصدق من هو العريس المشهور!

الرياض - محمد الاطلسي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بنبأ خطبة الفنانة البحرينية حلا الترك من الفنان السوري الشاب عدي أيمن. وردت إدارة أعمال الفنانة حلا الترك، في تصريح خاص مع برنامج "إم بي سي ترندينغ"، على هذه الأنباء، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأنها مجرد شائعة من ضمن الشائعات التي تُطلق عليها.

وربط الموقع أنباء خطوبة حلا الترك بالأزمات التي دخلت فيها مع والدتها الفنانة الكويتية منى السابر. من جانب آخر، حققت الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ نجاحاً مدوياً بأحدث أغنياتها بعنوان “​أنا مجنونة​”. وحصدت أغنية حلا ما يناهر المليونين ونصف المليون مشاهدة على يوتيوب بالكليب بعد أيام فقط على طرحها.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

الأغنية باللهجة العراقية من كلمات شهاب الأحمد، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، أما الكليب فحمل توقيع المخرج ​نيكولا طبال​، وظهرت الفنانة في الفيديو كليب بثلاث إطلالات مختلفة، بالأسود والأبيض والوردي، وقدَّمت فيه حركاتٍ راقصة.