أتذكرون الفاتنة «نورا» شقيقة «بوسي» .. لن تصدق كيف اصبح شكل جميلة السينما بعد 25 عاما من اعتزالها الفن .. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - ضجت مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ، خلال الأيام الماضية ، بصور نادرة ومفاجئة للفنانة المصرية الجميلة المعتزلة " نورا " ، شقيقة النجمة " بوسي " وشاركت الفنانة الشابة " مي " ابنة الفنان الكبير الراحل ، نور الشريف متابعيها عبر السوشال ميديا ، صورا لها مع خالتها نورا ، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها ، بعد نحو 25 عاما من اعتزال جميلة السينما الفن .

وكشفت مي نور الشريف في صورها مع خالتها أنها في مقام والدتها الفنانة بوسي ، ا كما تعتبرها صديقتها وأضافت ممازحة إياها بالعامية أنها " تجعلها تسير على العجين ولا تلخبطة " ، في إشارة منها إلى أن خالتها حازمة جدا في تربيتها لها .

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وخطف أحدث ظهور للفنانة نورا أنظار الجمهور ، وأكدوا أنها ما زالت تحتفظ بجمالها الساحر ورقتها المفرطة وملامحها البريئة ، التي كانت تتميز به على شاشة السينما .

وقررت الفنانة المصرية ، نورا ، اعتزال الفن وارتداء الحجاب في عام 1996 ، بعد تحقيقها النجومية من خلال المشاركة في بطولة العديد من الأفلام الناجحة في فترة الثمانينات من القرن الماضي ، ومنها " العار " و " جري الوحوش " مع زوج شقيقتها نور الشريف ، و " الكيف " و " نهر الخوف " مع الفنان الراحل ، محمود عبد العزيز والفنانة نور من مواليد 18 يونيو / حزيران عام 1954 ، واسمها الحقيقي هو علوية مصطفى محمد قدري ، وهي الشقيقة الصغرى للفنانة بوسي ، زوجة الفنان الراحل ، نور الشريف .

وتزوجت نورا من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار ، لكنها انفصلت عنه سريعا بسبب إدمانه على المخدرات ، لكنه أكد في لقاء إعلامي أنها ستظل دائما " حبه الأول والأخير " .

وكانت الفنانة مي نور الشريف قد خطفت الأنظار في الفترة الأخيرة بعد ظهورها في عدة مناسبات ، وآخرها حفل زواج ابنة الفنان الراحل صلاح رشوان .

وحرصت مي على تقديم التهاني لصديقتها بزواجها متمنية لها السعادة ونشرت صورة معها على إنستغرام معلقة عليها بالقول : " حبيبتي باكينام بنت حبيبي وصديقي الفنان صلاح رشوان تم بحمد الله كتب كتابها . اللهم بارك لهما و بارك عليهما و اجمع بينهما في خير . ربنا يسعد قلبك ويحفظك " .

كما احتفلت مي نور الشريف مؤخرا بعيد ميلاد شقيقتها سارة ، ونشرت فيديو عبر حسابها على " إنستغرام " بمناسبة عيد ميلاد شقيقتها وكتبت الفنانة المصرية لشقيقتها تعليقا على الفيديو قالت فيه : " عيد ميلاد سعيد يا أختي وابنتي .. ربنا يسعد أيامك ويفرحك و يطبطب علي قلبك ، و ينظر إليكي بالرحمة والكرم ، مایو هذا العام يجلب لك الكثير والكثير من المفاجآت اللطيفة والرائعة " .