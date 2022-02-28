ريمي البغدادي تتعاقد على مسلسل مصري من 8 حلقات

تطير الفنانة اللبنانية ريمي البغدادي الأسبوع المقبل إلى القاهرة، قادمة من دبي للتعاقد على مسلسل مصري يعرض على أحد المنصات العربية، وتدور أحداثه في ثمان حلقات، وبطولة مجموعة من النجوم المصرين.

وتكشف ريمي، إنها سعيدة بخطوة دخول الدراما المصرية، بعد أن تأخرت العام الماضي بسبب ظروف الحمل التي حالت دون أن تتواجد في مسلسل المماليك، والذي عرض عليها العام الماضي وكان بوابتها للدراما المصرية، مشددة أنها لن تستطع الإدلاء بأي تفاصيل حول الدور حتى تتعاقد عليه بشكل رسمي، مشددة أنه مسلسل مصري وسيتواجد على أحد المنصات العربية وينتمي لدراما ال8 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من التشويق.

ولم تستطع ريمي التواجد في مسلسل "الوسم" الذي يعرض على إحدى المنصات العربية الفترة الماضية، وذلك بسبب ظروف الحمل التي حالت دون أن تتواجد في المسلسل، وتدور أحداثه في إطار تشويقي وأكشن، وهو بطولة قصي خولي وميسون أبو أسعد، وعدد من الممثلين السوريين.

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