شاهد.. داليا البحيري تهنئ جمهورها بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج

حرصت الفنانة،داليا البحيري،علي تهنئة جمهورها بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج، وكتبت من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: يارب في ليلة الاسراء و المعراج كما جبر خاطر الرسول الكريم ورد على حيرته وأسئلته وكما قربه وطمأنه وكما أحيا نفسه ونصفه.

وأضافت البحيري: وكما حقق له المعجزات وإستجاب لدعاءه.. كما قواه من بعد ضعف وأمده بمدد من عنده بعد ما اشتكى من قلة حيلته وكما رفعه وأعزه لكي لا يشعر انه هان على كل الناس.. كما عوضه من بعد صبر وضمد جراحه ومسح حزنه .

وسألت الله داعية: ان يجعل لي ولكم نصيب من كل ذلك ولكل البشر أجمعين وان تكون هذه الليلة المباركة ليلة استجابة دعائكم لكم ولأحبائكم ورحمة لكل من رحل واشتقنا اليه وأن تكون ليلة تحقيق المعجزات وجبر الخواطر وبداية لكل خير وشفاء ونصر وفك كرب.. ويرفع البلاء عن العالم أجمع ويعم السلام والحب يارب على كل بقاع الارض . يارب الطف بالفقير والجائع واللاجئ واليتيم والمسكين والمظلوم والمريض والمقهور ومن يعاني من ويلات الحروب ..

واختتمت: يارب الطف بالحيوانات وكل روح على وجه الارض يارب ارفع البلاء في كل مكان و بلغنا رمضان زايدين يارب و غير فاقدين و احفظنا و بارك حياتنا و اولادنا و كل حبايبنا .. يارب يارب يارب يارب استجب.