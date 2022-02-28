عندما خانت « الشحرورة» ابنتها مع الدنجوان رشدي أباظة.. لن تتخيل كيف انتقمت هويدا من أمها في يوم جنازتها؟( تفاصيل صادمة)

الرياض - محمد الاطلسي - كانت الفنانة الجميلة صباح هي أول من غنت لابنتها هويدا ورغم حالة الحب الكبيرة التي تكشف عنها صورهما معا إلا أن العلاقة كانت سيئة للغاية بينهما لدرجة أن هويدا لم تحضر جنازة أمها.

توتر العلاقة بدأ مبكرًا، فهويدا كانت معجبة بالفنان رشدي أباظة وهي ابنة 14 عاما وصدمت عندما رأته مشغولا بوالدتها الفنانة صباح، واعتبرتها بمثابة خيانة من أمها، وكان الأمر بداية حنق الفتاة الصغيرة على والدتها.

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الصدمة الأولى التي تلقتها صباح في ابنتها، كانت زواج الأخيرة سرا من وراء والدتها، وحينما علمت صباح ظلت "تلطم" على خديها وتصرخ، فتعرضت لصدمة كبيرة، وفقدت صوتها لفترة من الوقت من شدة الصراخ، فقد كانت تخطط لحياة ابنتها بشكل آخر، ولكنها فوجئت بذلك الزواج المفاجئ.

وفى حوارات عديدة كتبت عن الشحرورة صباح جاء فيها "ان الشحرورة حصلت على الشهرة والمجد ولكنها لم تكن سعيدة في أواخر أيامها، ليس فقط بسبب الإعلام، ولكن أيضًا بسبب ابنيها، لأنهما لم يكونا على علاقة جيدة معها.

وكانت الفنانة الجميلة ايمان صديقة بعيدا وقالت عنها "هويدا تركيبة غريبة حاولت تمثل وساعدها وجود صباح كأم في حياتها، فهويدا دخلت كنجمة في الوسط الفني، لكن فيه علاقة غريبة بين هويدا وصباح، هويدا مش عاوزه تبقى بنت صباح، هي كانت عاوزه تبقى صباح، وده كان عاملها مشكلة كبيرة.

جورج فياض، الصديق المقرب من صباح وكاتم أسرارها، تحدث عن طبيعة علاقتها بابنتها، فقال: "هويدا كانت علاقتها بأمها حسب المزاج.. عندما قدمت صباح هلو كايرو في الماريوت في مصر، دعتني أنا وجان عواد لحضورها، وكان هناك هويدا وعدد من مشاهير مصر.

وأضاف: بمجرد أن بدأت صباح بـ "الأوف"، وإذ بهويدا تفقد أعصابها وتقذف كوبا كان موجودا على الطاولة ووصل إلى رأسي وكاد أن يقتلني"، متابعا: "كل الناس كانوا يعرفون أن هويدا تغير من أمها".