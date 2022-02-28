تؤدي الفنانة فريدة سيف النصر، مناسك العمرة، حيث شاركت جمهورها تلك اللحظات وذلك من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك”. نشرت فريدة سيف النصر، صورة لها وعلقت قائلة: “إلي أرض بيت الله الحرام ارض مباركه ولد عليهارسول الله.صل الله عليه وسلم وفي الاسراء والمعراج والله صدفه بلا ترتيب..الحمدلله.وسبحان الله.والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وٱصيلا ولا اله الا الله ..استودعكم الله”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. فريدة سيف النصر تؤدي مناسك العمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.