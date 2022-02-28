فضيحة مدويه تفجر غضب واسع : ظهور بطل مسلسل « المؤسس عثمان » عاري وحبيبته كما خلقهما الله في ليلة حمراء على السرير ( صورة )

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثل التركي ​بوراك أوزجيفيت​ وهو يمارس الجنس مع زميلته، من دون الكشف عن وجهها، الأمر الذي شكّل ضجّة كبيرة بين الجمهور الذي عبّر عن غضبه من ذلك.

الا ان الحقيقة هي ان هذه الصورة هي من أحد أفلام بوراك السينمائية، والذي تضمّن مشهدا يظهر فيه بوراك مع حبيبته يمارسان العلاقة الحميمة. يشار إلى أن بوراك أوزجيفيت سيعرض له الجزء الثالث من مسلسل "المؤسس عثمان" يوم الأربعاء المقبل، وهو واحد من أهم المسلسلات التركية المترجمة والتي تزداد نسب البحث عليها في العالم العربي، ومنطقة الشرق الأوسط.

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مصالحة بوراك أوزجيفيت ونسليهان أتاغول تقلق فهرية أفجين..هل يتخلى عن زوجته من أجل زميلته؟

قلقت الممثلة التركية فهرية افجين من مصالحة زوجها الممثل بوراك اوزجفيت مع زميلته نسليهان اتاغول. وكانت غيرة شريكهما الحقيقيين في الحياة أدّت الى خلافهما بعد أن قدّما مسلسل "حب أعمى" في نهاية عام 2015.

وعندما سئلت فهرية عن الأمر غضبت وقالت إن العلاقة بين بوراك ونسليهان لا تعنيها اذ انها لا تتدخل بعلاقاته مع زملائه. وأضافت فهرية أنّ بوراك لم يتشاجر يوماً مع أي أحد، ويجب سؤال الطرف الآخر عن الموضوع، أي نسليهان.

أجور النجوم الأتراك للحلقة الواحدة مرتفعة للغاية.. هذا ما يجنيه بوراك أوزجيفيت وإنجين أكيوريك وتوبا بويوكستون وبيرين سات وغيرهم يحصل الممثلون الاتراك الذين حققوا نجومية في وطنهم وخارجه على مبالغ مالية عالية جداً. كم يتقاضى الممثل بوراك اوزجفيت؟

يعتبر بوراك أوزجيفيت من أعلى الممثلين أجرا فهو يتقاضى عن الحلقة الواحدة في مسلسل "المؤسس عثمان" حوالى 210 آلاف ليرة تركية أي حوالى 24874 دولار أميركي. فقد حقق هذا العمل التركي التاريخي نجاحا كبيرا وترجم إلى عدة لغات ليصبح متاحا للمشاهدة في 32 دولة حول العالم، حتى ان عدد المشتركين على القناة الخاصة به فاق الـ 3 ملايين مشاهدة.

بوراك اوزجيفيت يبدأ تصوير الجزء الجديد من "المؤسس عثمان"

بدأ تصوير الموسم الجديد من المسلسل الشهير "المؤسس عثمان" الذي يغلب عليه الطابع التاريخي. هذا المسلسل الذي يحظى بإهتمام كبير من قبل الجمهور التركي من بطولة الممثل بوراك اوزجفيت.

وكانت كشفت الممثلة التركية ​سيراي كايا​ عن سبب انفصالها مؤخرا من مسلسل "​المؤسس عثمان​" للنجم التركي ​بوراك أوزجيفيت​، مشيرة الى انه متعب، ويتم تصويره في ظروف صعبة، مضيفة: "الآن أريد أن أستمتع بالعطلة ويجب أن أرتاح، لدي عرض او عرضين لمسلسلات تلفزيونية ورقمية، لكني لست مستعجلة، سأقيم السيناريوهات أثناء عطلتي، لكن ليس لدي مشروع جديد مؤكد حتى الآن".

المصدر - الفن