تياترو مترو.. شباب يقدمون عروضا مسرحية داخل مترو الأنفاق

كشف المخرج الشاب ماهر الحجار تفاصيل تأسيس فرقة تياترو مترو، التي تهتم بتقديم العروض التي تنتمي لثقافة الفنون والمسرح، داخل مترو الأنفاق.

وأضاف ماهر الحجار، خلال لقائه مع الإعلامية نشوى مصطفى ببرنامج «بنت البلد» على قناة صدى البلد2، أن اسم تياترو مترو يعني مسرح مترو الأنفاق، مشيرا إلى أنهم مجموعة من الشباب بدأوا تقديم عروضا فينة في المترو عام 2013.

وتابع المخرج الشاب، أن هدف الفريق كان الترفيه على مرتادي المترو في وقت كان التوتر فيه سيد الموقف، موضحا أن الفرقة قدمت عروضا عن المشكلات التي كانت تمس حياة المصريين في ذلك الوقت.

وأردف ماهر الحجار: «استمتعنا بالعروض وحسينا إن النداهة ندهتنا عشان نكمل، وبالفعل عملنا عروض بالشارع في مناطق مختلفة وأماكن مفتوحة لأن اللي عنده حلم يسعى عليه»، مشيرا إلى أن الجمهور كان مستمتعا أيضا بتلك العروض، وأبدي استجابة إيجابية حفزت الفريق لتقديم كل ما لديه.