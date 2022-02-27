شاهد.. مي عمر تتألق في أحدث إطلالة لها

شاركت الفنانة،مي عمر،جمهورها،أحدث إطلالة لها،ونشرت صورة جديده من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

وتألقت مى عمر بفستان أبيض مكشوف الذراعين مع قبعة كلاسيكية من نفس اللون في أجواء جبلية أضافت الأناقة والجاذبية لإطلالتها.