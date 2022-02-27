وفاء سالم عن جالا فهمي: تعرضت لحرب نفسية.. وبقالها 20 سنة في عذاب

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة وفاء سالم تفاصيل الظلم الذي تعرضت له صديقتها الفنانة جالا فهمي خلال السنوات الماضية من عمرها، التي وافتها المنية اليوم عن عمر ناهز 59 عامًا في مستشفى السلام بمنطقة المهندسين.

وقالت وفاء سالم، إن جالا فهمي تعرضت لحرب نفسية، حيث إن هناك بعض الأشخاص الذين أجبروها على الابتعاد عن الساحة الفنية وحطموها وأمرضوها نفسيًا.

وأضافت وفاء سالم: كانت معظم أعمال جالا فهمي من إنتاجها وصرفت على مسلسل كاميليا كل اللي حيلتها، وأمرضوها نفسيًا بإيقافه، وهي مكانتش بتستقبل أي حد في بيتها، بقالها عشرين سنة بتتعذب، لأن المرض النفسي أسوأ أنواع العذاب، وذلك وفقًا لـ”القاهرة 24″.

وتابعت: أنا بتكلم دلوقتي وجسمي كله بيترعش، في الفترة الأخيرة رفضت تشوف أي مخلوق، وحست الدنيا اتقفلت في وشها ودبلت واتلاشت ومكنتش عايزة تعيش، والحادثة الأساسية التي تعرضت لها سببتلها حرب نفسية فالحرب النفسية أسوأ أنواع العذاب.

وكتبت وفاء سالم عبر حسابها الشخصي فيسبوك، الآتي: القتل بلا رحمة أمعنوا في تحطيمها حتى ذبلت نفسها ومرضت وتلاشت.. حيروحوا من ربنا فين.. إنه العدل.. إنها الآن في سلام.. هل هم في سلام ؟.. لم يرحموا روحها الطيبة.. لكن الرحمة هي الله.

بلغ رصيد جالا فهمي الفني ما يزيد على 20 عملًا متنوعًا ما بين الدراما والسينما والمسرح، وبدأت مشوارها الفني من خلال عدسة كاميرا والدها وتحت قيادته المخرج أشرف زكي من خلال فيلم إعدام قاضي، ويعد فيلم أول مرة تحب يا قلبي هو آخر أعمالها الفنية عام 2003.

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