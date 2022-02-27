بينها الاختيار 3 والكبير أوي 6.. تعرف على خريطة مسلسلات شبكة قنوات أون في رمضان

ابو ظبي - احمد الجزار - ينتظر الجمهور ومحبي أحمد مكي الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي” والذي سيعرض في موسم رمضان 2022

المسلسل من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد وغيرهم نخبة من النجوم

تقدم يسرا في هذا الموسم الرمضاني مسلسل “أحلام سعيدة” مع نخبة من النجوم من بينهم غادة عادل ومي كساب وغيرهم

مسلسل “أحلام سعيدة” من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة

يجدد الفنان مصطفى شعبان التعاون مع المخرج مجدي الهواري في هذا الموسم الرمضاني من خلال مسلسل “دايما عامر”

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، نضال الشافعي، محمد محمود، محمد ثروت، صلاح عبدالله وغيرهم نخبة من النجوم

تدور أحداث المسلسل في مدرسة ويناقش المسلسل عددا من القضايا الاجتماعية

المسلسل من بطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، نورهان، محمد الكيلاني وغيرهم نخبة من النجوم

المسلسل من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج سامح عبد العزيز

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